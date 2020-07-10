AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınavı sonuçları ekranı

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Final sınavı sonuçları için bekleyen öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler sınıfı geçip geçemediklerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Buna göre Anadolu Üniversitesi tarafından Eylül 2020'de açılacak yaz okulu için hazırlıklarını yapacaklar.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını internet sitesinden açıkladı. Final sınavı sonuçları için bekleyen binlerce öğrenci AÖF sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek, AÖF final sınavı sonuçlarını öğrenebilecekler.
AÖF sonuçlarını öğrenmek için tıklayın
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu açmama kararından vazgeçti. Buna göre; salgın şartları el verirse yaz okulu sınavları Eylül ayında yüz yüze yapılacak. Ancak gerekli şartların oluşmaması halinde öğrenciler yaz okuluna online olarak katılabilecek.
Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."
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