AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınavı sonuçları ekranı

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Final sınavı sonuçları için bekleyen öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler sınıfı geçip geçemediklerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Buna göre Anadolu Üniversitesi tarafından Eylül 2020'de açılacak yaz okulu için hazırlıklarını yapacaklar.

AÖF sınav sonuçları duyuruldu

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını internet sitesinden açıkladı. Final sınavı sonuçları için bekleyen binlerce öğrenci AÖF sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek, AÖF final sınavı sonuçlarını öğrenebilecekler.

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AÖF yaz okulu açılacak

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu açmama kararından vazgeçti. Buna göre; salgın şartları el verirse yaz okulu sınavları Eylül ayında yüz yüze yapılacak. Ancak gerekli şartların oluşmaması halinde öğrenciler yaz okuluna online olarak katılabilecek.

Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: