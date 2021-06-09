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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

09.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi sınavları gerçekleşti. Bunun ardından "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" , "2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilir. Kurum tarafından dönem sonu sınavına ilişkin önemli açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada dönem sonu sınavı ve sınav sorularına yapılacak itirazların 3 Haziran Perşembe'ye kadar Öğrenci Otomasyonuna yapılacağı bildirildi. Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağı da açıklamalara eklendi.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2020-2021 AÖF bahar yarı yılı dönem sonu sınavlarının sonucu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınav sonuçları, 1 hafta sonra açıklanmıştı. Böylelikte şimdiki sınav sonuçlarının da 14 Haziran'da açıklanacağı öngörülüyor.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2. ve 6. yarıyıl sınavları 29-30-31 Mayıs, 4. ve 8. sınavlar ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapıldı. Söz konusu sınav sürecinin bitişinin ardından sonuçların 5 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak öğrenebilir.

YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Yaz okulu kayıtları ilgililerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Söz konusu kayıtların 28 Haziran'da başlayacağı ve 2 Temmuz'da sona ereceği belirtildi. Sınav ise 8 Ağustos'ta yapılacak.

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