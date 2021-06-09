Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi sınavları gerçekleşti. Bunun ardından "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" , "2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilir. Kurum tarafından dönem sonu sınavına ilişkin önemli açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada dönem sonu sınavı ve sınav sorularına yapılacak itirazların 3 Haziran Perşembe'ye kadar Öğrenci Otomasyonuna yapılacağı bildirildi. Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağı da açıklamalara eklendi.

2020-2021 AÖF bahar yarı yılı dönem sonu sınavlarının sonucu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınav sonuçları, 1 hafta sonra açıklanmıştı. Böylelikte şimdiki sınav sonuçlarının da 14 Haziran'da açıklanacağı öngörülüyor.