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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

25.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları gündemde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 21 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu sorulmaya başlandı. İşte öğrencilerin merakla beklediği Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçlarına dair detaylar!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sınava giren öğrencileri yakından ilgilendiriyor. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona eren sınavlardan sonra değerlendirme süreci başladı. Sınava katılan öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorular sormaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları sonuç tarihi hakkında merak edilen o detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. Bu tarihler baz alındığında son sınavın sonuçlarının 31 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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