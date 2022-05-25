AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sınava giren öğrencileri yakından ilgilendiriyor. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona eren sınavlardan sonra değerlendirme süreci başladı. Sınava katılan öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorular sormaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları sonuç tarihi hakkında merak edilen o detaylar...
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. Bu tarihler baz alındığında son sınavın sonuçlarının 31 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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