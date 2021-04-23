AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları Nisan ayında düzenlendi. Sınava katılım gösteren binlerce aday sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında online şekilde yapılan sınavlar 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonrası kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan 2021 ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınavlarda her bir ders için 30 soru ve 40 dakika süre verildi.

17-18-19 Nisan tarihlerinde yapılan Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar ise dikkate alınmayacak.

Güz dönemi final sınavları da bahar dönemi gibi online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra açıklanmıştı. Bahar Dönemi ara sınavlarının da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içerisinde ilan edilip erişime açılması ön görülüyor.

