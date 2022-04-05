AÖF sınav sonuçları, internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlgiyle takip edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara dönem vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlendi. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıyı bahar dönemi vizelerine katılım sağlayan binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi önceki haftarda yayınlamış olduğu takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Önceki yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması beklenmekte.

2022 AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

2022 AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ!

Açıköğretim okuyan öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilmekte. Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabiliyor veya toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebiliyor.

Lisans eğitimi birinci yarıyılın bütün derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, şkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamıyor.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamamış olan öğrenciler ise 7. yarı yıldan, dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler de 8. yarı yıldan ders alamamakta.

