AÖF sınav sonuçları ilan edildi! AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilebilir?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği sınav sonucu açıklaması kurumun resmi Twitter hesabından ve üniversite sayfasından geldi. Sınav sonuçlarına dair yapılan ilk açıklamada sınav sonuçlarının ilan edildiği ve öğrencilerin sonuç sorgulama işlemini Anadolu Mobil’de yapabileceği belirtildi. Sonuçların otomasyon sistemine yüklenmesinin de duyurulacağı not düşüldü. Nitekim takip eden duyuruda da sınav sonuçlarının otomasyon sisteminde de yüklendiği ve AÖF resmi sitesinden sonuç sorgulama yapılabileceği belirtildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversitenin yaptığı açıklamada AÖF sınav sonuçları hem Anadolu Mobil uyguamasında hem de AÖF internet sitesi üzerinden erişebilecek otomasyon sisteminden öğrenilebileceği duyuruldu. Bu durumda AÖF sınav sonucunuzu ister iOS yani iPhone ve Android sürümleri olan Anadolu Mobil’den isterseniz de aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz otomasyon sisteminden öğrenebilirsiniz. EK olarak söz konusu uygulamaların indirme sayfalarına da aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.