AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar dönemi final sınavı ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları için tarih açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içeriğinde eş zamanlı olarak yer verilecektir..
AÖF sınavı 21 - 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF sınavları 09:30'da uygulanmaya başlayacak.
Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF sınav giriş belgesine ister e Devlet üzerinden ister de Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi sistemi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
https://giris.anadolu.edu.tr/login?login_challenge=3895ffeb3566410db194bd65e7f46ad2
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