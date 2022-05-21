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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları için tarih açıklandı mı?

21.05.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak sınav sebebiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları için tarih açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar dönemi final sınavı ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları için tarih açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içeriğinde eş zamanlı olarak yer verilecektir..

AÖF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

AÖF sınavı 21 - 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF sınavları 09:30'da uygulanmaya başlayacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesine ister e Devlet üzerinden ister de Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi sistemi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://giris.anadolu.edu.tr/login?login_challenge=3895ffeb3566410db194bd65e7f46ad2

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Anahtar Kelimeler:
sınav Anadolu Üniversitesi
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