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AÖF SINAV YERLERİ! AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

06.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav giriş belgeleri gündemde yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınav takvimi duyuruldu. Yapılan vize sınavlarından sonra 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri gündeme geldi. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı!

AÖF SINAV YERLERİ! AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgeleri ve sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. AÖF sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada bahar dönemi dönem sonu sınavlarının mayıs ayında yapılacağı duyuruldu. Öğrenciler heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını beklemeye başladılar. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı. Duyuru yapılır yapılmaz öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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