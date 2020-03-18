AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama var mı?

AÖF sınavları yaklaşıyor. Üniversiteler ve okullar ise koronavirüs önemleri kapsamında tatil edilmiş durumda. Peki ya sınavlar? Açıköğretim öğrencileri AÖF sınavları ertelenecek mi merak ediyorlar. Pek çok öğrencinin sınav için okullara gitmesi gerekiyor ki koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan kaçınılması tavsiye ediliyor. İşte AÖF sınavları ile ilgili son durum?

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi’nden veya YÖK’ten henüz erteleme yönünde bir açıklama gelmedi. Virüsün ilerleyişi, alınacak yeni önlemler doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılıp yapılmayacağını göreceğiz.

NORMALDE AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 – 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 – 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN KORONAVİRÜS DUYURUSU

“Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.