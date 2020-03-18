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AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama var mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle günlük yaşamdan, iş yerlerine, eğitimden spora pek çok alanda önlem alınıyor. Okulların tatil edildiği şu dönemde öğrenciler sınavların durumunu merak ediyor. Örneğin AÖF sınavları ertelendi mi? Nisan’da yapılması beklenen AÖF sınavları ile ilgili Anadolu Ünivertesi’nden bir son dakika açıklaması yapıldı mı?

AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama var mı?

AÖF sınavları yaklaşıyor. Üniversiteler ve okullar ise koronavirüs önemleri kapsamında tatil edilmiş durumda. Peki ya sınavlar? Açıköğretim öğrencileri AÖF sınavları ertelenecek mi merak ediyorlar. Pek çok öğrencinin sınav için okullara gitmesi gerekiyor ki koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan kaçınılması tavsiye ediliyor. İşte AÖF sınavları ile ilgili son durum?

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi’nden veya YÖK’ten henüz erteleme yönünde bir açıklama gelmedi. Virüsün ilerleyişi, alınacak yeni önlemler doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılıp yapılmayacağını göreceğiz.

NORMALDE AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 – 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 – 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN KORONAVİRÜS DUYURUSU

“Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi'nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur.”

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