AÖF sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci merak içerisinde AÖF sınavları nasıl yapılacak, AÖF online mı olacak, AÖF sınavları ne zaman gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. Peki AÖF sınavları ne zaman? Sınavlar online mı gerçekleştirilecek?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

AÖF sınavlarının tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir." denildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yapılan açıklamada AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili merak da giderilmiş oldu. Açıklamada sınavların Online (Çevrimiçi) şekilde uzaktan yapılacağı da söylendi. Açıklamanın devamında "Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." denildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-19 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihini yapanların, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilme şansları olacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı tarihleri: 10 - 12 Nisan ve 17-19 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihleri: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı tarihleri: 08 Ağustos 2021

