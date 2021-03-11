HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online mı olacak?

AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online mı olacak?

11.03.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online mı olacak?

AÖF sınav tarihleri için adaylar geri sayıma başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları nasıl yapılacak, AÖF online mı olacak, AÖF sınavları ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte yanıtı...

AÖF sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci merak içerisinde AÖF sınavları nasıl yapılacak, AÖF online mı olacak, AÖF sınavları ne zaman gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. Peki AÖF sınavları ne zaman? Sınavlar online mı gerçekleştirilecek?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

AÖF sınavlarının tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir." denildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yapılan açıklamada AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili merak da giderilmiş oldu. Açıklamada sınavların Online (Çevrimiçi) şekilde uzaktan yapılacağı da söylendi. Açıklamanın devamında "Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." denildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-19 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihini yapanların, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilme şansları olacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı tarihleri: 10 - 12 Nisan ve 17-19 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihleri: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı tarihleri: 08 Ağustos 2021

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
STS Tıp ne zaman yapılacak?STS Tıp ne zaman yapılacak?
Mülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriMülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

MEB-EKYS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi erişime açıldı

MEB-EKYS sınavı ne zaman?

STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS Tıp ne zaman yapılacak?

DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ne kadar? Geç başvuru tarihinde son gün

DİB-MBSTS geç başvuruları başladı

Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavı için MEB'den açıklama

Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman açıklanacak? POMEM sınavı açıklandı mı? Kaç kişi alınacak?

27. Dönem POMEM sınavı açıklandı mı?

Ara tatil yok mu? Tatil neden yok? Bakan Selçuk açıkladı

Ara tatil yok mu? Tatil neden yok?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.