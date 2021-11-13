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AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

13.11.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan 2021-2022 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belirlendi. Öğrenciler tarafından sınavların online mı ya da yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılar...

AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF 2021-2022 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belirlendi. Tarihlerin belli olması sonrası sınav hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman?

2021 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz Okulu Sınavı ise 06 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF sınavları geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı online şekilde tamamlandı. Bu sene AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sınav ile ilgili gelişmeler yaşandığında sayfamızda paylaşacağız.

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Açık öğretimde sınav tarihleri belli olduAçık öğretimde sınav tarihleri belli oldu
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