AÖF sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bahar dönemi ara sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gözler, Nisan ayında yapılacak sınavların giriş belgeleri için yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bahar dönemi ara sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 Nisan Cumartesi günü ile 3 Nisan Pazar günü yapılacak.

Sınav için hazırlıklarını yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.



