AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar sınav tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi’nin AÖF sınavları hakkında yaptığı açıklamaya göre; AÖF sınavları bahar dönemi ara sınavları 10 – 12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF dönem sonu sınavları ise 29 – 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF’de eğitim alan öğrenciler için 2 ve 6. Yarıyıl derslerine ait sınavlar 10 – 11 – 12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

4 ve 8. Yarıyıl derslerine ait sınavlar ise 17 - 18 – 19 ve 20 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek olan öğrenciler, Anadolu.edu.tr adresindeki sınav otomasyonu üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sınavlara girebilecek.

AÖF ara sınavlarının dönem sonu not etkisi %25, final sınavlarının not ortalamasına etkisi ise %75 olarak açıklandı. Mezun olmak için gerekli şartları yerine getirmeyen öğrenciler için yaz döneminde AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.



