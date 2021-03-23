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AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar sınav tarihleri belli oldu!

23.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim ve İşletme Fakültesi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. AÖF bahar dönemi sınavlar COVID-19 tedbirleri kapsamında internet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek olan öğrenciler, anadolu.edu.tr adresindeki sınav otomasyonu üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sınavlara girebilecek.

AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar sınav tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi’nin AÖF sınavları hakkında yaptığı açıklamaya göre; AÖF sınavları bahar dönemi ara sınavları 10 – 12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF dönem sonu sınavları ise 29 – 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF’de eğitim alan öğrenciler için 2 ve 6. Yarıyıl derslerine ait sınavlar 10 – 11 – 12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

4 ve 8. Yarıyıl derslerine ait sınavlar ise 17 - 18 – 19 ve 20 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek olan öğrenciler, Anadolu.edu.tr adresindeki sınav otomasyonu üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sınavlara girebilecek.

AÖF ara sınavlarının dönem sonu not etkisi %25, final sınavlarının not ortalamasına etkisi ise %75 olarak açıklandı. Mezun olmak için gerekli şartları yerine getirmeyen öğrenciler için yaz döneminde AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

aöf sınav takvimi

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

aöf yaz okulu

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.


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