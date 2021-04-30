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AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar yılı final sınav tarihleri ile ilgili açıklama

30.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF), 2020- 2021 için sınav tarihleri ve sınavların nasıl gerçekleşeceği belli oldu. AÖF için vize sınavları 10 – 11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Mayıs ayına az bir zaman kala ise birçok AÖF öğrencisi final tarihleri için araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarını online olarak gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, sınav takvimini açıkladı.

AÖF sınavları ne zaman? AÖF bahar yılı final sınav tarihleri ile ilgili açıklama

Birçok Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi, vize sınavlarından sonra bahar dönemi final sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. Buna göre 10 – 11 Nisan tarihlerinde vize sınavları gerçekleştirilen AÖF’ün, bahar yılı için final sınav tarihleri ne zaman?

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesİ Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Bahar yarıyılına ait dönem sonu sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİSİ

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

AÖF GİRİŞ EKRANI

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Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde sınava girecektir.

AÖF SINAV TAKVİMİ

  • Bahar Dönemi Final Sınav Tarihi: 29-30-31 Mayıs 2021 / 05-06-07 Haziran 2021
  • Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

aöf takvim

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Anadolu Üniversitesi
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