AÖF sınavları online mı yapılacak? Açıköğretim fakültesi sınavları nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden farklı bölümlerde eğitim gören binlerce öğrenci, bu dönem AÖF sınavlarını nasıl yapılacağını merak ediyor. Açık Öğretim Fakültesi'nden resmi bir açıklama bekleyen öğrenciler bu dönem ki sınavların da güz dönemi gibi online yapılmasını istiyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 - 2021 bahar dönemi AÖF ara sınavları 10 - 11 - 12 Nisan ve 17 - 18 - 19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Sınavların online olarak uzaktan yapılacağını da ekleyen AÖF yetkilileri, final sınavlarının nasıl yapılacağına dair bir karar alınmadığını, karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da belirtti.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL OLACAK?

Açıköğretim vize sınavları, tıpkı güz döneminde olduğu gibi 2020 - 2021 bahar döneminde de çevrimiçi olarak uzaktan yapılacak. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ara sınavların online yapılmasını kararlaştıran Açık Öğretim Fakültesi, final sınavlarının nasıl yapılacağına dair bir karara varılmadığını, final sınavları ile ilgili karar alındığında bunu öğrenciler ile paylaşacaklarını söyledi.

AÇIK ÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Fakültesi 2020 - 2021 bahar dönemi ara sınavları 10 Nisan - 19 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Fakültesi 2020 - 2021 bahar dönemi final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu için belirlenen sınav tarihi ise 8 Ağustos 2021 oldu.

