AÖF 2019 bahar dönemi vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesin olarak bilinmiyor. Geçmiş sınavların sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklandığı düşünüldüğünde AÖF vize sonuçlarının 23, 24 Nisan tarihlerinde açıklanması tahmin ediliyor. Ama konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmış kesin bir açıklama yok. Bu nedenle sonuçlar tahmin edilen tarihten daha erken veya daha geç açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığında adaylar aldıkları puanları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden görebilecekler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vizeleri sona erdi. 13 – 14 Nisan tarihindeki vizelerin hemen ardından 15 – 16 – 17 Nisan’da AÖF sonu ve cevapları webbinar sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Sınav sonrası adayların gözü ise sonuçlara çevrilmiş durumda… Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarıyla ilgili detaylar…

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Vize sınavının ardından dönem sonu yani final sınavı için hazırlıklar başlayacak. Anadolu Üniversitesi 2019 bahar dönemi final sınav takvimini açıkladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınav 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.



