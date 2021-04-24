AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 202119 Nisan itibari ile sona erdi. Bahar dönemi ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı AÖF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖF sınav sonuç ekranı sonuçların açıklanmasına kısa bir zaman kala en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sonuçları erişime ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AÖF ARA SINAV SORULARI İTİRAZLARI NE ZAMAN?

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

