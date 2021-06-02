AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavları ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan birçok öğrenci final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişlerine başladı. 2. ve 6. dönem final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, 4. ve 8. dönem final sınavları ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak. AÖF sınavlarına giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

2021 AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF öğrencileri, final sınav notlarına 14 Haziran tarihinden itibaren anadolu.edu.tr adresinden, AÖF öğrenci numaralarıyla veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonucuna ilişkin bir evrak gönderilmeyecek.

AÖF SINAV SORULARINA İTİRAZ HAKKI

Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan sınavlara ve sorulara ilişkin itirazların 3 Haziran'a kadar yapılacağı duyuruldu. Adaylar, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden 3 Haziran'a kadar itirazda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.



