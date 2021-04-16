AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları ile ilgili açıklama

AÖF 2021 Bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan'a kadar uygulanmaya devam edecek. Sınavın son tarihi yaklaşırken, öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar...
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF 4 ve 8. yarıyıl derslerini alan öğrenciler, 17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan AÖF sınavlarına katılacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Geçtiğimiz güz döneminde Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları sınavları sona erdikten 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.