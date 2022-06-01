AÖF sonuçları sorgulama ekranı! 2022 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı ve Mayıs ayında düzenlenen bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merakla beklenen sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz.’ denildi.

AÖF SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

2021-2022 AÖF Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapabilirsiniz.

