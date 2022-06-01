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AÖF sonuçları sorgulama ekranı! 2022 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

01.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi ve Mayıs ayında düzenlenen final sınavı sonuçları duyuruldu. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! 2022 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı ve Mayıs ayında düzenlenen bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merakla beklenen sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz.’ denildi.

AÖF SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

2021-2022 AÖF Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi
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