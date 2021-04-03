AÖF vize sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama

Koronavirüs salgınından dolayı online olarak yapılacak AÖF sınavları belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, internet ortamında bilgisayar, tablet ve telefonlarından AÖF vize sınavlarına girebilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları online olarak yapılacak. AÖF sınavı 4. ve 8. yarı dersleri için 17-18-19 Nisan, 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 10-11-12 Nisan’da yapılacak.
Anadolu Üniversitesi’nden İktisat, Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu paylaşıldı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde yapılacak;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı da mayıs ayı içerisinde yapılacak ve 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Vize sınavı için 1 Mart 2021’ye dek sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavıyla alakalı sınav merkezinde girebilecek.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr internet siresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilir.
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından açıklandı. Yapılan paylaşımda, “2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
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