AÖF yaz okulu açılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararını açıklandı

Anadolu Üniversitesi senato kararıyla Açıköğretim Fakültesi için yaz okulu açmayacağını duyurmuştu. AÖF yaz okulu için bekleyen ve planlarını buna göre yapan öğrenciler alınan karara büyük tepki göstermişti. Twitter'dan kararı eleştiren öğrencilerin açtığı #birmilyonöğrencikıyımı hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer bulmuştu. Ayrıca AÖF yaz okulu kararı TBMM'nin de gündemine girmişti. Bu gelişmeler sonrasında Anadolu Üniversitesi geri adım attı ve AÖF yaz okulu açılacağını duyurdu.

AÖF yaz okulu açılacak

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu açmama kararından vazgeçti. Buna göre; salgın şartları el verirse yaz okulu sınavları Eylül ayında yüz yüze yapılacak. Ancak gerekli şartların oluşmaması halinde öğrenciler yaz okuluna online olarak katılabilecek.

Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.