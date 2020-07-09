HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF yaz okulu açılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararını açıklandı

AÖF yaz okulu açılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararını açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

AÖF yaz okulu konusunda Anadolu Üniversitesi'nin aldığı açmama kararı büyük tepkilere neden olmuştu. Öğrenciler Twitter üzerinden AÖF yaz okulu kararına büyük tepki gösterirken konu TBMM gündemine de girmişti. Gelen tepkiler üzerine Anadolu Üniversitesi geri adım attı ve Açıköğretim Fakültesi için yaz okulunun açılacağını duyurdu. İşte AÖF yaz okulu kararının detayları...

AÖF yaz okulu açılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararını açıklandı

Anadolu Üniversitesi senato kararıyla Açıköğretim Fakültesi için yaz okulu açmayacağını duyurmuştu. AÖF yaz okulu için bekleyen ve planlarını buna göre yapan öğrenciler alınan karara büyük tepki göstermişti. Twitter'dan kararı eleştiren öğrencilerin açtığı #birmilyonöğrencikıyımı hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer bulmuştu. Ayrıca AÖF yaz okulu kararı TBMM'nin de gündemine girmişti. Bu gelişmeler sonrasında Anadolu Üniversitesi geri adım attı ve AÖF yaz okulu açılacağını duyurdu.

AÖF yaz okulu açılacak

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu açmama kararından vazgeçti. Buna göre; salgın şartları el verirse yaz okulu sınavları Eylül ayında yüz yüze yapılacak. Ancak gerekli şartların oluşmaması halinde öğrenciler yaz okuluna online olarak katılabilecek.

Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
MEB'den 'devamsızlık' düzenlemesiMEB'den 'devamsızlık' düzenlemesi
Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lise son sınıf öğrencileri dikkat! MEB'den 'devamsızlık' düzenlemesi

MEB'den 'devamsızlık' düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

Devamsızlıktan kalan öğrenciler dikkat! Mezuniyet müjdesi

AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararı

AÖF yaz okulu kaldırıldı mı?

2020 yatay geçiş kontenjan listesi ve takvimi yayımlandı

Öğrenciler dikkat! YÖK yayımladı

ÖSYM Başkanı'ndan YDS, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı duyurdu! Adaylar dikkat

ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.