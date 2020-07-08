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AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararı

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

AÖF yaz okulu için bekleyen öğrenciler büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunu kaldırdığını açıkladı. Bu karara yaz okulu için bekleyen öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterirken, #birmilyonöğrencikıyımı hashtagi Türkiye gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Öğrenciler AÖF yaz okulu kararının ardından ne olacağını araştırıyor.

AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler yaz okulu konusunda atılacak adımları bekliyordu. Ancak beklenen gelişme olmadı ve AÖF yaz okulu kaldırıldı. AÖF yaz okulu kararının ardından öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, mezun olma hayalleri de suya düşmüş oldu. AÖF yaz okulunun kaldırılmasına öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterirken, Twitter'da #birmilyonöğrencikıyımı hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

AÖF yaz okulu kaldırıldı

Senato kararıyla AÖF yaz okulu kaldırılırken öğrencilerin mezun olma hayalleri suya düştü. Bu gelişme sadece mezun olma konusunda değil, KPSS konusunda da öğrencilerin elini kolunu bağladı. Mezun olacağı umuduyla KPSS'ye müracaat eden ya da başvuru yapmaya hazırlanan öğrenciler şimdi seslerini sosyal medya aracılığıyla üniversite yönetimine duyurmaya çalışıyor.

Üç ders sınavının önceki yıl kaldırılmasının ardından öğrecniler 5 ders ve geride kalan dönemlerden kaldıkları dersler için yaz okuluna katılıp sınava girebiliyorlardı.

Konu TBMM gündeminde

Bu değişiklikten çok sayıda öğrenci olumsuz etkilenirken, konu TBMM'de de gündeme getirildi ve bu konuyla ilgili olarak üniversite yetkililerinden bir düzeltme beklediği kaydedildi.

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulu açıklaması

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda bu yıl üç ders sınavı yapılacağı ancak yaz okulunun açılmayacağı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde 'Yaz Okulu' açılmayacaktır."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üç kuruş para için bizi madur ettin aöf
üç kuruş para için bizi madur ettin aöf neden. bütünleme sınavı yap o zaman benim bir yılım gitti haram olsun
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