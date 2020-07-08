AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kararı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler yaz okulu konusunda atılacak adımları bekliyordu. Ancak beklenen gelişme olmadı ve AÖF yaz okulu kaldırıldı. AÖF yaz okulu kararının ardından öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, mezun olma hayalleri de suya düşmüş oldu. AÖF yaz okulunun kaldırılmasına öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterirken, Twitter'da #birmilyonöğrencikıyımı hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

AÖF yaz okulu kaldırıldı

Senato kararıyla AÖF yaz okulu kaldırılırken öğrencilerin mezun olma hayalleri suya düştü. Bu gelişme sadece mezun olma konusunda değil, KPSS konusunda da öğrencilerin elini kolunu bağladı. Mezun olacağı umuduyla KPSS'ye müracaat eden ya da başvuru yapmaya hazırlanan öğrenciler şimdi seslerini sosyal medya aracılığıyla üniversite yönetimine duyurmaya çalışıyor.

Üç ders sınavının önceki yıl kaldırılmasının ardından öğrecniler 5 ders ve geride kalan dönemlerden kaldıkları dersler için yaz okuluna katılıp sınava girebiliyorlardı.