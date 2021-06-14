AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu online mi olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı?

Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) okuyan kişiler Bahar döneminin son bulmasıyla 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini kapattı. Ancak başarısız oldukları dersleri yaz okulunda tamamlayarak bir üst döneme geçmek isteyen kişilerin gözleri yaz okulu tarihlerine çevrildi. Peki AÖF yaz okulu ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN?

Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01 - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak.

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?

2020-2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

“Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.”



