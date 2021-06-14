HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu online mi olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı?

AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu online mi olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı?

14.06.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş ya da başka sebeplerle lisans diplomasını örgün şekilde alamayan kişiler, Açık öğretim fakültelerine kayıt olarak lisans ya da ön lisans diplomasına sahip olabiliyorlar. Açıköğretim Fakülteleri’nde (AÖF) Bahar döneminin son bulması ile beraber, fakülte öğrencileri yaz okulu tarihlerini de araştırıyor. Bahar döneminde başarısız oldukları dersleri yaz okulunda tamamlamak isteyen kişiler, yaz okuluna başvuruyor. Peki AÖF yaz okulu ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu online mi olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı?

Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) okuyan kişiler Bahar döneminin son bulmasıyla 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini kapattı. Ancak başarısız oldukları dersleri yaz okulunda tamamlayarak bir üst döneme geçmek isteyen kişilerin gözleri yaz okulu tarihlerine çevrildi. Peki AÖF yaz okulu ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN?

Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01 - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak.

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

1

2

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?

2020-2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

“Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İOKBS ne zaman yapılacak? İOKBS ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme öncesi Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme öncesi Beyaz Saray'dan açıklama

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.