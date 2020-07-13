AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu açılacak mı?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını öğrencilerle paylaşmıştı. Şimdilerde öğrenciler AÖF yaz okulu için beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere AÖF yaz okulu konusu geçtiğimiz günlerde tartışmaya neden olmuştu. Anadolu Üniversitesi senato kararı ile bu sene yaz okulu açmayacağını açıklamış, bu açıklama tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda öğrenci bu karara olan tepkisini Twitter üzerinden gündeme getirmiş, hatta konu TBMM'ye taşınmıştı. Gelen tepkiler sonrasında Anadolu Üniversitesi geri adım atmış ve AÖF yaz okulu için tarih vermişti.

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kararını resmi internet sitesinden öğrencilere duyurdu. Buna göre AÖF yaz okulu sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.

Üniversitenin yaz okulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.