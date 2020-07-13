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AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu açılacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler AÖF yaz okulu için beklemeye başladı. Geride kalan süreçte Anadolu Üniversitesi'nin AÖF yaz okulu açmayacağı yönündeki açıklaması tepki çekerken, üniversite geri adım atmış ve AÖF yaz okulu açacaklarını resmi internet sitesinden öğrencilerle paylaşmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi, "AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışı

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu açılacak mı?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını öğrencilerle paylaşmıştı. Şimdilerde öğrenciler AÖF yaz okulu için beklemeye başladı. Hatırlanacağı üzere AÖF yaz okulu konusu geçtiğimiz günlerde tartışmaya neden olmuştu. Anadolu Üniversitesi senato kararı ile bu sene yaz okulu açmayacağını açıklamış, bu açıklama tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda öğrenci bu karara olan tepkisini Twitter üzerinden gündeme getirmiş, hatta konu TBMM'ye taşınmıştı. Gelen tepkiler sonrasında Anadolu Üniversitesi geri adım atmış ve AÖF yaz okulu için tarih vermişti.

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kararını resmi internet sitesinden öğrencilere duyurdu. Buna göre AÖF yaz okulu sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.

Üniversitenin yaz okulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."

AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi, online olarak yapılan bütünleme sınav sonuçlarını resmi sitesinden ilan etti. Öğrenciler sonuçları kurumun resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.

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