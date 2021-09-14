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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu ders geçme notu!

14.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteyi dışarıdan sürdüren öğrencilerin girdiği AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Eylül 2021 itibarıyla tamamlanan AÖF yaz okulu sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ders geçme notu ortaya çıkmış olacak.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu ders geçme notu!

7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavları, 12 Haziran itibarıyla erişime açılmıştı. Yaz okuluna kalan öğrencilerin girdiği AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 itibarıyla tamamlandı. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül Cumartesi tüm ülke geneli 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde yapıldı.

Tek oturumdan oluşan sınava 357 bin 356 öğrenci katıldı.

Yaz okulu sınav sorularına itirazlar 8 Eylül Çarşamba gününe kadar "Öğrenci Otomasyonu" üzerinde bulunan sınav sekmesinden alındı.

7 Haziran itibarıyla son bulan AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da açıklanmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU DERS GEÇME NOTU

AÖF’de başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında bulunanlara FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı sayılır ve AÖF'ten mezun olabilir. Yani FF almayan öğrenciler derslerden geçer.

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