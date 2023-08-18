AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 ne zaman, saat kaçta? AÖF yaz okulu sınav süresi ve soru sayısı

AÖF sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi’nde eğitim alan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. AÖF yaz okulu sınavı giriş belgeleri daha önceden aosogrenci.anadolu.edu.tr ekranı üzerinden öğrencilerin erişimine açılmıştı. İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve tam 6 hafta sürdü.

AÖF Yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ DAKİKA, SORU SAYISI NEDİR?

AÖF yaz okulu sınavlarında 30 soru için 40 dakika süre verilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak.

