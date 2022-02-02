AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtlarının ne zaman sona ereceği ve açık lise 2. dönem sınavlarının ne zaman olacağı ikinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, AÖL kayıt yenileme takvimini yayımladı. Öğrenciler, bu kapsamda AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? AÖL ders kayıtları ne zaman bitecek? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AÖL ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih duyuruldu.

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?

dönem ders kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 11 Şubat Cuma günü sona erecek.

AÖL DERS KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat Cumartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

Yapılan açıklamaya göre; 18 yaşından gün almış öğrencilerin dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders; 18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabilecek.

Öğrenciler 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar ders seçimi yapabilecekler. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilere otomatik ders seçimi ataması yapılacak.

2022 AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav şeklinde yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı da 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleştirilecek.

2022 AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ ONLINE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Açıköğretim Lisesi sınavlarının e-Sınav yöntemiyle yapılacağı aktarıldı.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:

"Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)"

