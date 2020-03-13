AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ertelendi mi?

Corona virüs hayatın pek çok alanını olduğu gibi eğitimi de etkiledi ve okullar tatil edildi ve uzaktan eğitim kararı alındı. Peki sınavlarda ertelenecek mi? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 2. döenm sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar ertelenecek mi merak ediyorlar?
MEB’den yapılan açıklamaya göre yurtdışındaki AÖL sınavları ileri bir tarihe ertelendi:
“21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.”
Türkiye’deki sınavlarla ilgili ise henüz bir erteleme kararı duyurulmadı. Buna göre sınavlar daha önce planlana tarihlerde yani 21-22 Mart’ta gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı sınava giriş belgelerini 18 Mart’ta erişime açacak ve böylece adaylar sınav yerlerini öğrenecekler.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.