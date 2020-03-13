AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ertelendi mi?

Corona virüs hayatın pek çok alanını olduğu gibi eğitimi de etkiledi ve okullar tatil edildi ve uzaktan eğitim kararı alındı. Peki sınavlarda ertelenecek mi? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 2. döenm sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar ertelenecek mi merak ediyorlar?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’den yapılan açıklamaya göre yurtdışındaki AÖL sınavları ileri bir tarihe ertelendi:

“21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.”

Türkiye’deki sınavlarla ilgili ise henüz bir erteleme kararı duyurulmadı. Buna göre sınavlar daha önce planlana tarihlerde yani 21-22 Mart’ta gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sınava giriş belgelerini 18 Mart’ta erişime açacak ve böylece adaylar sınav yerlerini öğrenecekler.

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.