AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 25 Şubat’ta yapılan 1. Dönem sınavlarının ardından AÖL 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılacağını vurgulayan Selçuk, sınav tarihlerini de açıkladı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda yapılacağı bilgisini paylaşarak, 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını duyurmuştu.

Açık Öğretim Lisesi II. Dönem sınavları 25 Mart 2021 - 29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu dönem sınavlarında diğerlerinden farklı olarak, Millî Eğitim Bakanlığınca açık öğretim okullarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin, bu sınavlara katılım sağlayabilmeleri için öğrencilik durumlarına (aktif, dondurulmuş, silinmiş) bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) – 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.