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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu

25.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan sürdüren öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini yakından takip ediyor. MEB, daha önce yaptığı açıklamada AÖL 2. dönem sınavları için mart ayını işaret etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını açıkladı.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 25 Şubat’ta yapılan 1. Dönem sınavlarının ardından AÖL 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılacağını vurgulayan Selçuk, sınav tarihlerini de açıkladı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda yapılacağı bilgisini paylaşarak, 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını duyurmuştu.

Açık Öğretim Lisesi II. Dönem sınavları 25 Mart 2021 - 29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu dönem sınavlarında diğerlerinden farklı olarak, Millî Eğitim Bakanlığınca açık öğretim okullarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin, bu sınavlara katılım sağlayabilmeleri için öğrencilik durumlarına (aktif, dondurulmuş, silinmiş) bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) – 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

  • Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

  • Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

  • Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

  • Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
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AÖL Milli Eğitim Bakanı
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