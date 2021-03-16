AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda yapılacağı bilgisini paylaşarak, 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 25 Şubat’ta yapılan 1. Dönem sınavlarının ardından AÖL 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılacağını vurgulayan Selçuk, sınav tarihlerini de açıklamıştı…

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ya da mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE HANGİ SİSTEMİ VARDIR?

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir