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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı

16.03.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı

Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan sürdüren öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini yakından takip ediyor. MEB, daha önce yaptığı açıklamada AÖL 2. dönem sınavları için mart ayını işaret etmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 25 Şubat’ta yapılan 1. Dönem sınavlarının ardından AÖL 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılacağını vurgulayan Selçuk, sınav tarihlerini de açıklamıştı…

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda yapılacağı bilgisini paylaşarak, 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL'YE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ya da mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise sınav tarihlerini açıkladıı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE HANGİ SİSTEMİ VARDIR?

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir

Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. AÖL sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir. Örgün eğitimden başvuru yapan öğrenciler geçtiği derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.


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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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