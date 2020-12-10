AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman? Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri

AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detaylar çok sayıda öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından öğrenciler bir yandan da AÖL 2021 kayıt yenileme süreci ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bu nedenle hem ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileyecek olanlar açık lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından açık lise 2021 kayıt süreciyle ilgili detaylar da araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Öte yandan 5 Aralık 2020 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 1. dönem sınavlarının ise ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Bu durumun açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci üzerinden etkili olup olmayacağı ise bilinmiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde ilgili tarihler açıkça belirtiliyor.