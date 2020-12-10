AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman? Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri

AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detaylar çok sayıda öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından öğrenciler bir yandan da AÖL 2021 kayıt yenileme süreci ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bu nedenle hem ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileyecek olanlar açık lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından açık lise 2021 kayıt süreciyle ilgili detaylar da araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Öte yandan 5 Aralık 2020 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 1. dönem sınavlarının ise ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Bu durumun açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci üzerinden etkili olup olmayacağı ise bilinmiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde ilgili tarihler açıkça belirtiliyor.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme sürecine dair tarihleri Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimden öğrenebiliyor. Takvimde AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 4 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.
Açık lise kayıt sürecinin yanı sıra 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ders seçme ve güncelleme işlemlerinin ise 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri yapılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde takvime göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sınav merkezi güncelleme işlemleri de 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Ertelenen sınavlarla ilgili olarak sınav takviminde yapılacak düzenlemelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacağı belirtiliyor. Henüz ertelenen sınavların yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
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