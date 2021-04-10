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  4. AÖL 3. dönem ilk kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleriyle ilgili açıklama

AÖL 3. dönem ilk kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleriyle ilgili açıklama

10.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarını online olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının ardından gözler 3. dönem sınavlarına ve kayıt yenileme işlemlerine çevirdi. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren AÖL öğrenciler, 3. dönem kayıt yenileme tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlıyor.

AÖL 3. dönem ilk kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleriyle ilgili açıklama

MEB’in resmî internet sitesinden yayınlanan takvime göre; AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri belli oldu. Nisan ayı sonuna doğru başlayacak olan AÖL kayıt yenileme işlemleri, mayıs ayının ortalarına doğru son bulacak.

AÖL 3. DÖNEM İLK KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖL 3. dönem kayıtları 26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri de 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz’da yapılacak. Fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınavın nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI?

  • Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  • Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

  • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  • Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    • AÖL 3. dönem ilk kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt tarihleriyle ilgili açıklama

    AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

    Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

    Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

    Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

    – En az 8 dönem öğrenim görmesi,
    – Toplam kredisinin asgari 192 olması,
    – Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

    Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

    Türkiye'de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.


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    Anahtar Kelimeler:
    açıköğretim AÖL
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