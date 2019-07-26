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AÖL 3. Dönem Sınav sonuçları açıklandı! MEB’de sınav sorgulama ekranına giriş açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama MEB’den yapıldı. 6-7 Temmuz tarihlerinden yapılan 3. dönem sınav sonuçları bilgi yönetim sistemi üzerinde ve AÖL mobil uygulamasından öğrencilerin erişimine açıldı.

AÖL 3. Dönem Sınav sonuçları açıklandı! MEB’de sınav sorgulama ekranına giriş açıldı!

MEB, Türkiye’nin dört bir köşesindeki açık öğretim lisesi öğrencilerinin beklediği açıklama geldi ve 3. dönem sınav sonuçları ilan edildi. 6-7 Temmuz tarihlerinde sınava giren öğrenciler şu an sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık öğretim öğrencileri sınav sonuçlarını MEB’in sağladığı iki kanaldan yapabiliyorlar. Bunlardan ilki aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz bilgi yönetim sistemi. Bilgi yönetim sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

AÖL sınav sonuçları için tıklayınız

Alternatif olarak öğrenciler AÖL uygulaması içinden de sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

AÖL iOS Uygulamas için tıklayınız

AÖL Android uygulaması için tıklayınız

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aöl Açık Öğretim Lisesi

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