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AÖL 3. Dönem sınav tarihleri | AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu

26.04.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması planlandı. Binlerce öğrencinin beklediği AÖL sınav takvimi belli oldu. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri…

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri | AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu

Lise öğrenimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan kişiler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sayesinde lise eğitimlerini açıktan tamamlayabiliyor. Liseyi açıktan okuyan kişileri yakından ilgilendiren AÖL sınavları için ise bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde yer alan bilgilere göre AÖL sınav tarihleri belirlendi. Peki AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan ayı kısıtlamasının sonunda, vaka sayılarındaki hareketliliğe bağlı olarak bu konu yeniden değerlendirilecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

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2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.


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