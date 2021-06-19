AÖL 3. dönem sınavlarına girecek binlerce öğrenci sınav tarihine ilişkin internet üzerinden araştırma yapıyor. Sınav tarihine ilişkin gözler gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklamanın gelmesi ile sınav tarihleri belli oldu. 1. ve 2. dönem sınavlarında olduğu gibi 3. dönem sınavlarının da elektronik ortamdan gerçekleşeceği bildirildi. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2021...
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının 3-7 Temmuz 2021'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Sınavlar 3 Temmuz 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'da sona erecek. 3. dönem sınavları elektronik ortamda yapılacak.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.
.* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
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