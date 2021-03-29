AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise eğitimine dışarıdan devam edecek öğrencilerin kayıt olduğu AÖL sınavları 24 Mart – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AÖL sınavlarında her bir dersin testi için öğrencilere 25 dakika süre verilecek. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL ONLINE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30'dan) – 29.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açık olacaktır. Yani bu gece saat 23.59'da AÖL online sınavlar sonlanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak önceki sınav sonuçlarının açıklanma süresi göz önüne alındığında 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları ise 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

AÖL ONLİNE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?