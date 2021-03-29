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AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları 10 gün önce öğrencilerin erişimine açılmıştı. 5 gün önce erişime açılan AÖL online sınavlarının bugün son günü. AÖL online sınavlarına AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden giriş yapılabilir. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için ise gözler MEB'e çevrildi.

AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise eğitimine dışarıdan devam edecek öğrencilerin kayıt olduğu AÖL sınavları 24 Mart – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AÖL sınavlarında her bir dersin testi için öğrencilere 25 dakika süre verilecek. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL ONLINE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30'dan) – 29.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açık olacaktır. Yani bu gece saat 23.59'da AÖL online sınavlar sonlanacak.

AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak önceki sınav sonuçlarının açıklanma süresi göz önüne alındığında 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları ise 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ONLİNE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

  • Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

  • Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

  • Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

  • Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

  • Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.
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    Anahtar Kelimeler:
    sınav AÖL
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