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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

11.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları 1 Mart salı tarihinde çevrimiçi olarak yapılan sınavların ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Perşembe günü tamamlanan Açık Lise 2.dönem sınavları ile ilgili adaylar AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorularının yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sınava ilişkin merak edilenler haberimizde...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınavları çevrimiçi olarak 1 Mart tarihinde başlamış ve 10 Mart!ta sona ermişti. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorulanın yanıtı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları ile ilgili ayrıntılar ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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sınav AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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