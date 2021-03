Lise eğitimine örgün olarak değil dışarıdan devam eden öğrencilerin yakından takip ettiği Açık Lise sınavları 1 Mart 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile gözler MEB’e çevrildi ve “AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevapları aranmaya başladı. Herkes dört gözle sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

Sınavların değerlendirilmesi sırasında her bir ders için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sadece doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Öğrenciler girdiği her dersten 20 tane soruya tabii tutulacak. Bu sorular 4 seçenekli olacak ve soruların her birinin değeri 5 puan olacak.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK

Açık lise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

AÖL sınav sonuçları, MEB tarafından http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların daha önce de olduğu gibi sınavlar tamamlandıktan sonra 2 hafta içerisinde açıklanması beklenmekte.