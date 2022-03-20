AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri 2. dönem sınavları Mart ayında gerçekleşmişti. AÖL 2. Dönem sınavlarına katılan öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki 10 Mart tarihinde sona eren AÖL sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz yeni bir açıklama yapılmadı fakat 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Ayrıca AÖL sınav sonuçları online sistemler üzerinden ilan edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bilinen Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin sonrasında açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Açık Öğretim Lisesi'nde ders geçme notu merak ediliyor. Not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekmekte.

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