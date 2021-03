AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları için geri sayım

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları, on binlerce adayın katılımıyla geçtiğimiz hafta uzaktan (internet üzerinden) yapılarak tamamlanmıştı. AÖL sınavına giren on binlerce aday, çevrimiçi şekilde katılım sağladıkları sınavın sonuçlarını beklemeye başladı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından AÖL duyurular ekranı üzerinde bulunan bölümden AÖL sınav sonuçları açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. AÖL sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 14-15 Mart tarihlerinde açıklanması öngörülmekte.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulmuştu. Her doğru yanıtın puan değeri 5'ti ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyordu. Değerlendirme, her ders için farklı olacak şekilde 100 tam puan üzerinden yapılacak.