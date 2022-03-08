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AÖL sınav sonuçları için kritik süreç! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

08.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları 1 Mart salı tarihinde çevrimiçi olarak yapılan sınavların ardından merak konusu oldu. 10 Mart Perşembe günü tamamlanacak Açık Lise 2.dönem sınavları ile ilgili adaylar AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilenler...

AÖL sınav sonuçları için kritik süreç! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

AÖL sınavları çevrimiçi olarak 1 Mart tarihinde başlamıştı. Sınavın son tarihi ise 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59 olarak duyuruldu. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorulanın yanıtı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

MEB AÖL online kılavuza ulaşmak için, 'https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_02/22160231_21181232_2021-2022_acik_ogretim_Yili_2._Donem_Sinavlari.pdf' adresine tıklayınız.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

  1. Yapılan sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

  2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

  4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru veya sorular dâhil edilecektir.

  5. Değerlendirme sırasında hatalı soru veya sorular çıkması halinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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sınav AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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