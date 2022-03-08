AÖL sınav sonuçları için kritik süreç! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

AÖL sınavları çevrimiçi olarak 1 Mart tarihinde başlamıştı. Sınavın son tarihi ise 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59 olarak duyuruldu. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorulanın yanıtı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

MEB AÖL online kılavuza ulaşmak için, 'https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_02/22160231_21181232_2021-2022_acik_ogretim_Yili_2._Donem_Sinavlari.pdf' adresine tıklayınız.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?