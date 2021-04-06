AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lise (AÖL) ikinci dönem sınavları geçtiğimiz hafta 25 – 29 Mart 2021 tarihlerinde internet üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin ise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. İlk dönem AÖL sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanmasının ardından, ikinci dönem sınav sonuçlarının da 10 gün sonra, yani birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

2021 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Online bir şekilde yapılan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bir önceki AÖL sınavı 1 Mart tarihinde sona ermişti ve sonuçlar 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. AÖL sınav sonuçları belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak. AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart tarihine bitti. Açık Öğretim Lisesi öğrenciler 3.dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.