AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için geri sayım 

25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanan açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, online olarak yapıldı. Binlerce açık lise öğrencisi, MEB tarafından yapılacak değerlendirmenin arkasından, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart’ta tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta açıklanmıştı. Bundan dolayı AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da hemen hemen 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte sınavı online ortamda yapan öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden öğrenebilecek.
AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme esnasında hatalı soru/sorular çıkması hâlinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrardan saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olanlar, kendilerinden istenilen bilgileri girerek, aldıkları notları öğrenebilecek.
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Fakat Türkiye’de ve dünyada etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
Bu doğrultuda bilgiler netleştikçe haberimizde yer alacak.
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