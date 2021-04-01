HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için geri sayım 

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için geri sayım 

01.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB açık lise (AÖL) sınavları sonuçları için geri sayım başladı. Liseyi dışarıdan okuyan yüzbinlerce öğrenci, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar MEB tarafından duyurulacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için geri sayım 

25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanan açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, online olarak yapıldı. Binlerce açık lise öğrencisi, MEB tarafından yapılacak değerlendirmenin arkasından, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart’ta tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta açıklanmıştı. Bundan dolayı AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da hemen hemen 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte sınavı online ortamda yapan öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden öğrenebilecek.

AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme esnasında hatalı soru/sorular çıkması hâlinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrardan saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olanlar, kendilerinden istenilen bilgileri girerek, aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için geri sayımm

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Fakat Türkiye’de ve dünyada etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu doğrultuda bilgiler netleştikçe haberimizde yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
EKYS sınav sonuçları için geri sayımEKYS sınav sonuçları için geri sayım
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim AÖL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, CIO Ödülleri'nde zirvede

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, CIO Ödülleri'nde zirvede

ALES geç başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES geç başvuru ücretleri

ALES geç başvurusu nasıl yapılır?

Nisanda ara tatil var mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi!

Nisan ayında ara tatil var mı?

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları için geri sayım

EKYS sınav sonuçları için geri sayım

DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte DİB-MBSTS sınav ücreti

DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar? İşte e-YDS başvuru tarihleri

e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.