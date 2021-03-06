AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası | AÖL not hesaplama

Lise eğitimini örgün bir şekilde tamamlayamayan, tamamlamak istemeyen ya da daha önce liseyi bitirmeyip şu anda lise diploması almak isteyen herkes açık öğretim lisesinde ortaöğretim eğitimlerini tamamlayabilmekte. Eğitimleri sonucunda da başarılı olurlarsa lise diplomasını almaya hak kazanmaktalar. Açık öğretim lisesinde okuyabilmek için öncelikle AÖL'e kayıt yaptırmak daha sonra da ders seçimini tamamlamak gerekiyor.
Açık öğretim lisesine kaydolmak için ikamet ettiğiniz şehirde bulunan herhangi bir açık öğretim bürosuna giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha sonra ders seçimleri de yapılır ve AÖL kaydı tamamlanır.
Açık öğretim lisesinde okuyan bütün öğrenciler tıpkı örgün eğitim alan lise öğrencileri gibi sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlardan aldıkları sonuçlara göre dersi geçip geçemedikleri öğrenilmektedir.
Açık öğretim lisesinde her dönem iki kere sınav yapılmaktadır. Yapılan 2 sınavın ortalaması alınarak öğrencilerin her dersten dönem sonu notları hesaplanır ve böylece dersi geçip geçmedikleri ortaya çıkmış olur.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının AÖL birinci dönem online sınavları 25 şubat - 1 mart tarihleri arasında yapıldı.
Yapılan sınavların sonuçlarının 2 hafta içerisinde öğrencilere duyurulması bekleniyor.
Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Açık öğretim diploma notunu hesaplamak için öncelikle başarılı olduğunuz derslerin, yani geçme notunuzun 45 üzeri olduğu derslerin, haftalık ders sayısı ile geçme notunu çarpın.
Daha sonra bütün başarılı derslerinize uyguladığınız bu işlemi, her bir dersin sonucunu toplayarak devam ettirin.
Ortaya çıkan çarpımları topladıktan sonra, başarılı olduğunuz derslerin kredilerini toplayın.
Son olarak notlarınızın toplamını, son adımda bulduğunuz kredilerin, yani haftalık ders saatlerinin, toplamına bölün.
Diploma notunuzu hesaplamış olacaksınız.