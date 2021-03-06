AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası | AÖL not hesaplama

Lise eğitimini örgün bir şekilde tamamlayamayan, tamamlamak istemeyen ya da daha önce liseyi bitirmeyip şu anda lise diploması almak isteyen herkes açık öğretim lisesinde ortaöğretim eğitimlerini tamamlayabilmekte. Eğitimleri sonucunda da başarılı olurlarsa lise diplomasını almaya hak kazanmaktalar. Açık öğretim lisesinde okuyabilmek için öncelikle AÖL'e kayıt yaptırmak daha sonra da ders seçimini tamamlamak gerekiyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE NASIL KAYIT OLUNUR?

Açık öğretim lisesine kaydolmak için ikamet ettiğiniz şehirde bulunan herhangi bir açık öğretim bürosuna giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha sonra ders seçimleri de yapılır ve AÖL kaydı tamamlanır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE SINAV ZORUNLU MU?

Açık öğretim lisesinde okuyan bütün öğrenciler tıpkı örgün eğitim alan lise öğrencileri gibi sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlardan aldıkları sonuçlara göre dersi geçip geçemedikleri öğrenilmektedir.

AÖL'DE BİR DÖNEMDE KAÇ SINAV YAPILIR?

Açık öğretim lisesinde her dönem iki kere sınav yapılmaktadır. Yapılan 2 sınavın ortalaması alınarak öğrencilerin her dersten dönem sonu notları hesaplanır ve böylece dersi geçip geçmedikleri ortaya çıkmış olur.