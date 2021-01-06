HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman, ertelendi mi?

AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman, ertelendi mi?

06.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman, ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakan vatandaşlar lise diplomasına kavuşabiliyor. Yaşanan corona virüsü pandemisi yüzünden AÖL sınavları ertelendi.

AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detaylar çok sayıda öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından öğrenciler bir yandan da AÖL 2021 kayıt yenileme süreci ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bu nedenle hem ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileyecek olanlar açık lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TAKVİMİ

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme sürecine dair tarihleri Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimden öğrenebiliyor. Takvimde AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 4 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Açık lise kayıt sürecinin yanı sıra 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ders seçme ve güncelleme işlemlerinin ise 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri yapılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde takvime göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sınav merkezi güncelleme işlemleri de 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL İÇİN ERTELEME KARARI

Ertelenen sınavlarla ilgili olarak sınav takviminde yapılacak düzenlemelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacağı belirtiliyor. Henüz ertelenen sınavların yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takviminde 5-6 Aralık tarihinde yapılması beklenen AÖL sınavları ertelenmiş ve yeni tarihler için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamayla, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin de ertelendiği duyuruldu. MEB'in yaptığı AÖL açıklaması şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar! O hüküm kaldırıldıUzaktan eğitimle ilgili flaş karar! O hüküm kaldırıldı
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

AUZEF ders geçme notu 2021... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç??

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınav tarihleri nedir? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzaktan eğitim için 'puan değerlendirmesi' değişikliği

Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar! O hüküm kaldırıldı

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları neler? KYK 500 personel alımı başvuruları başladı

Başvurular başladı! KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.