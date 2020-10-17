AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınavları internetten mi olacak? Açık öğretim lise sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi

Koronavirüs nedeniyle birçok sınav online yani internet üzerinden yapılmıştı. Hatta AÖL sınavları ertelenmiş ve tarihi değişmişti. Geçtiğimiz aylarda salgın sebebiyle AÖL sınavları ertelenmiş ve açıköğretim fakültesi sınavları online yapılmıştı. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.
Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırması devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki 2020 AÖL sınavları ne zaman?
9 Ekim tarihinde biten olan AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği
MEB AÖL sınav takvimini derledik. AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacak. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.
AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.
AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.
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