AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınavları internetten mi olacak? Açık öğretim lise sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi

Koronavirüs nedeniyle birçok sınav online yani internet üzerinden yapılmıştı. Hatta AÖL sınavları ertelenmiş ve tarihi değişmişti. Geçtiğimiz aylarda salgın sebebiyle AÖL sınavları ertelenmiş ve açıköğretim fakültesi sınavları online yapılmıştı. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırması devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki 2020 AÖL sınavları ne zaman?

9 Ekim tarihinde biten olan AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği

MEB AÖL sınav takvimini derledik. AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu.