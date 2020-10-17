HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınavları internetten mi olacak? Açık öğretim lise sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi

AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınavları internetten mi olacak? Açık öğretim lise sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.10.2020 08:34 | Son Güncelleme

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları kronavirüsten dolayı online olarak mı yapılacak araştıran adaylar, MEB'in yayınladığı 2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihlerini araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları internet üzerinden mi yapılacak? İşte MEB'in yayınladığı AÖL 1. dönem sınav takvimi.

AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınavları internetten mi olacak? Açık öğretim lise sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi

Koronavirüs nedeniyle birçok sınav online yani internet üzerinden yapılmıştı. Hatta AÖL sınavları ertelenmiş ve tarihi değişmişti. Geçtiğimiz aylarda salgın sebebiyle AÖL sınavları ertelenmiş ve açıköğretim fakültesi sınavları online yapılmıştı. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

AÖL sınavları ertelendi mi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırması devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki 2020 AÖL sınavları ne zaman?

9 Ekim tarihinde biten olan AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği
MEB AÖL sınav takvimini derledik. AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacak. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

dgs sınava giris belgesi

AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.

sınav

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?

AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.

dgs, sınav

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

Artık HES kodu zorunlu... HES kodu nedir, ücretli mi? HES kodu blokeli ne demek? HES kodu SMS ile nasıl alınır?Artık HES kodu zorunlu... HES kodu nedir, ücretli mi? HES kodu blokeli ne demek? HES kodu SMS ile nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Büyük vurgun! Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip...
Büyük vurgun! Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip...
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! EBA TV Anaokulu açıldı
Bakan Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitim ile ilgili yeni gelişme
Bayram yaklaşıyor... 29 Ekim şiirleri kısa! 2020 2 kıtalık ve 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
Okulum Temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz başvuru evrakları neler? Okulum Temiz belgesi şartları
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınav tarihi belli oldu mu? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta yapılacak? İşte KPSS ön lisans sınavı...
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
Binlerce öğrenci bekliyordu... 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Sınav sonuçları açıklandı!
HDP'den gençlerin KYK borçları silinsin talebi
Heyecanlandıran talep! 'Gençlerin KYK borçları silinsin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.