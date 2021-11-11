AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Açık lise (AÖL) sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav takvimi MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav tarihlerini merak ederken sınav giriş belgeleri de araştırılıyor. Peki sınavlar yüz yüz yüze mi olacak ve AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav tarihleri açıklandı. Merakla takip edilen AÖL sınav tarihleri şu şekilde olacak;

-2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

-2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri de 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri de 1 Aralık tarihinde yayımlanmış olacak. Ancak sınavın yüz yüze mi ya da online mı olacağı hakkında yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.



