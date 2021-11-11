HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Açık lise (AÖL) sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Açık lise (AÖL) sınav yerleri belli oldu mu?

11.11.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav takvimi yayımlandı. Açık lise öğrencileri 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesini araştırmaya koyuldu. Peki AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Açık lise (AÖL) sınav yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 Açık lise (AÖL) sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav takvimi MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav tarihlerini merak ederken sınav giriş belgeleri de araştırılıyor. Peki sınavlar yüz yüz yüze mi olacak ve AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav tarihleri açıklandı. Merakla takip edilen AÖL sınav tarihleri şu şekilde olacak;

-2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

-2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri de 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri de 1 Aralık tarihinde yayımlanmış olacak. Ancak sınavın yüz yüze mi ya da online mı olacağı hakkında yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

18 yaş üzeri için yeni aşı kararı!

18 yaş üzeri için yeni aşı kararı!

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.