AÖL sınavları ne zaman? İşte kayıt yenileme tarihleri… 

Daha önce 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan AÖL kayıt yenileme işlemleri, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma kararının ardından ertelendi. Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri başladı.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Daha önce 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesinden dolayı 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihlerine ertelendi.

Öğrencilerin, açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılabilmesi için bu tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini bitirerek, ders seçimlerini yapmaları gerekiyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavları, 03-07 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL’de kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyenler yalnızca e-okuldan ilköğretim ya da ortaokul mezunu bilgisi ya da açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.