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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı?

16.11.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Lise sınav tarihleri açıklandı. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı? İşte ayrıntılar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı?

Açık Lise sınavlarının yüz yüze mi yoksa online ortamda mı gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer illere yazı gönderdi. Açık Lise sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Sınavlar 4 Aralık 09.30'da başlayacak. İşte merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıda, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşeceği bilgisi yer aldı. Açık Lise Sınavları 4 Aralık 09.30'da başlayacak ve 10 Aralık 23.59'da sona erecek. Söz konusu sınavlar online ortamda gerçekleştirilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri hâlinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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